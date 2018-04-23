Вице-президент УЕФА: ФФУ фактически превратилась в политическую структуру, где популизм правит балом

По словам Григория Суркиса, сегодня на определенных местах Федерацией созданы фейковые организации.

Федерация футбола Украины сегодня фактически превратилась в политическую структуру, «где популизм правит балом».

Такое мнение в интервью «Обозревателю» выразил вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

«Сегодня Федерация фактически превратилась в политическую структуру, где популизм правит балом, где абсолютно отсутствует здравый смысл, где на сегодняшний день нет места морали, нравственности и этике по отношению к своим членам. Которые десятки лет верой и правдой служили развитию футбола. Как говорится на украинском языке - это "ганебна iсторiя", последствия которой будут очень плохими», – сказал Суркис.

Читайте такжеФинал Лиги чемпионов в Киеве: расписание мероприятий

По его оценке, ФФУ и Исполком Федерации допускают ошибки, которые «в конечном итоге позорят в полном смысле этого слова украинское руководство и перспективы развития украинского футбола в историческом масштабе».

«Футбол должен объединять, а не разъединять. Сегодня же на определенных местах созданы фейковые организации. Я говорю об этом впервые, но не в силу того, что я не уважаю народных депутатов и не в силу того, что я против их участия в популяризации футбола. Я против политизации футбола», – отметил вице-президент УЕФА.