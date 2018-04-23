60 депутатов Европарламента призвали к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018.

Группа из 60 депутатов (всего в Европарламенте 750 депутатов) выступила с заявлением относительно необходимости бойкота, поскольку «российский президент Владимир Путин высмеивает европейские ценности».

«В эти дни весь мир смотрит на Европу. Наши правительства не должны следовать по авторитарному и антизападному пути президента Путина, поэтому мы призываем к бойкоту чемпионата во имя прав человека, демократии и мира», — говорится в заявлении, сообщает SportArena со ссылкой на французский L’Equipe.

Ранее о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Поводом стало отравление бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля на территории королевства.

Также за бойкот и даже перенос чемпионата из России выступал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.