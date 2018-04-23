Ребров: в "Аль-Ахли" четыре месяца не платили зарплату

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал, почему ему пришлось уйти из Аль-Ахли, и поделился ближайшими планами.

Бывший наставник киевского Динамо Сергей Ребров прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера аравийского "Аль-Ахли".

В конце минувшей недели клуб посредством социальных сетей объявил об отставке украинского специалиста, который узнал об этом от... журналиста Команда 1.

"Преподнесли это, конечно, не очень красиво, но для меня не стало неожиданным то, что наше сотрудничество подходит к концу. Мой контракт, подписанный по схеме «1+1», подходил к своему завершению, пролонгировать его еще на один год мы могли только по обоюдному согласию.

У меня был разговор с новыми руководителями клуба, и я озвучил им свою позицию. Дело в том, что вот уже больше четырех месяцев футболистам и тренерам не платят заработную плату, и то, что в такой ситуации мы до последнего тура бились за чемпионский титул, — большая заслуга команды. Некоторых игроков мне приходилось буквально уговаривать, чтобы они остались до конца сезона", - начал Ребров.

"За неполный год моей работы в Аль-Ахли поменялось уже три президента. С последним из них я практически не разговаривал. Была беседа с одним из вице-президентов, который сказал, что клуб желает, чтобы я продлил контракт, но я твердо ответил: «Пока не рассчитаетесь с футболистами, даже разговаривать на эту тему не буду». Вот они, видимо, и решили преподнести эту ситуацию так, будто тренер не устроил клуб, и не стали дожидаться двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Меня удивило, что эту тему сразу подхватили украинские СМИ. Я еще не знал, а они будто ждали, когда Сергея Реброва уволят. Могли бы и выяснить кое-какие детали, но вместо этого решили показать, что наши тренеры не могут нигде работать. Поверьте, продержаться целый сезон в Саудовской Аравии — это непросто. Там это удалось только двум или трем наставникам", - отмечает украинский специалист.

Также тренер отметил. что даже в случае улучшения финансовой ситуации, все равно ушел бы с должности наставника команды: "Дело не только в долгах и в ситуации в клубе. У меня родился ребенок, и мне было бы сложно продолжать там работу. Так что мой выбор был очевиден".

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На вопрос, что получилось, а что нет, Ребров заметил: "Для меня это был большой опыт — и не только футбольный, но и жизненный. Не буду оценивать свою работу, но я увидел прогресс команды в целом и рост каждого исполнителя в отдельности. Самый важный критерий — отношение самих игроков. Футболисты, по всей видимости, понимали, что я могу уйти, и после окончания последнего матча группа ребят подошла ко мне и сказала: «Тренер, оставайся — мы поговорим с президентом федерации…»

А говоря о конфликте с нападающим команды Омаром Аль-Сома., Ребров отметил: "Только на почве отношения к своей роли в команде. У меня никогда не было и не будет так, чтобы футболист ставил себя выше коллектива. Наш форвард — действительно игрок высокого уровня. Он много забивал, его любит публика, но нападающий получил травму, а после того, как вернулся в строй, в некоторых матчах мне приходилось его менять. Вот это ему не нравилось — Омар считал, что должен играть по 90 минут. В этом сезоне он, кстати, так и не стал безоговорочным бомбардиром Аль-Ахли — минимум 10 мячей у нас забили сразу четыре футболиста. Как тренера меня это не могло не радовать".

"На данный момент у меня на повестке дня — приятные семейные хлопоты. Предложения есть, но пока на эту тему я говорить не хочу. Хотя долго без работы, конечно, не смогу", - подытожил Ребров.

Как сообщал УНИАН, в минувший четверг стало известно, что Сергея Реброва уволили из "Аль-Ахли" (Джидда, Саудовская Аравия), не дожидаясь истечения срока действия контракта и двух матчей 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.