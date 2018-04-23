Коноплянка попал в сборную тура Бундеслиги по версии престижного немецкого издания Kicker

Украинский легионер был одним из лучших в составе "Шальке".

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вновь вышел на первый план в своем клубе - немецком "Шальке" из Гельзенкирхена.

В воскресенье в матче Бундеслиги с "Кельном" украинец записал на свой счет гол и результативный пас, однако это не помогло его команде взять три очка — соперник в концовке встречи сумел отыграться - 2:2, сообщает SportArena.

Примечательно, что в этой встрече Евгений нанес десять ударов по воротам Тимо Хорна. И в этом сезоне ни один игрок гельзенкирхенцев не пробивал по чужим воротам чаще.

Активность Коноплянки не осталась незамеченной в СМИ. Издание Kicker включило украинца в символическую сборную 31-го тура Бундеслиги.

В этом сезоне Евгений Коноплянка в 27 матчах за Шальке забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.