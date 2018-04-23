Коноплянка попал в сборную тура Бундеслиги по версии престижного немецкого издания Kicker

12:16, 23 апреля 2018
Футбол
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Коноплянка забил гол в Бундеслиге впервые с августа прошлого года / bundesliga.com

В воскресенье в матче Бундеслиги с "Кельном" украинец записал на свой счет гол и результативный пас, однако это не помогло его команде взять три очка — соперник в концовке встречи сумел отыграться - 2:2, сообщает SportArena.

Примечательно, что в этой встрече Евгений нанес десять ударов по воротам Тимо Хорна. И в этом сезоне ни один игрок гельзенкирхенцев не пробивал по чужим воротам чаще.

Активность Коноплянки не осталась незамеченной в СМИ. Издание Kicker включило украинца в символическую сборную 31-го тура Бундеслиги.

В этом сезоне Евгений Коноплянка в 27 матчах за Шальке забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Kicker
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Теги: #Коноплянка голы в Шальке#Коноплянка в бундеслиге