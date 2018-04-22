Киевское "Динамо" обыграло "Верес" в заключительном матче тура Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 4:1.

Во Львове завершился последний матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором ровенский "Верес" принимал киевское "Динамо" и уступил.

Игра завершилась со счетом 1:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне уже в начале матча оформили свое преимущество. На 14-й минуте сче открыл Денис Гармаш.

А в начале второго тайма команды отметились тремя голами в течение 10 минут. На 47-й Артем Беседин удвоил преимущество киевлян, на 52-й, Жулио Сезар сократил отставание своей команды, а на 54-й - Беседин оформил дубль.

В дальнейшем киевляне спокойно удержали свой перевес. А в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, Дерлис Гонсалес довел счет до крупного - 1:4.

Таким образом, "Динамо" набрало 63 очка и продолжает борьбу с "Шахтером" за золото Премьер-лиги. У "Вереса" осталось 33 очка и 6-е место в турнирной таблице УПЛ.