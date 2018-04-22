Киевское "Динамо" обыграло "Верес" в заключительном матче тура Премьер-лиги

18:52, 22 апреля 2018
Футбол
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Артем Беседин забил два гола в ворота &quot;Вереса&quot; / REUTERS

Игра завершилась со счетом 1:4, сообщает официальный сайт соревнований

Киевляне уже в начале матча оформили свое преимущество. На 14-й минуте сче открыл Денис Гармаш.

А в начале второго тайма команды отметились тремя голами в течение 10 минут. На 47-й Артем Беседин удвоил преимущество киевлян, на 52-й, Жулио Сезар сократил отставание своей команды, а на 54-й - Беседин оформил дубль. 

В дальнейшем киевляне спокойно удержали свой перевес. А в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, Дерлис Гонсалес довел счет до крупного - 1:4.

Таким образом, "Динамо" набрало 63 очка и продолжает борьбу с "Шахтером" за золото Премьер-лиги. У "Вереса" осталось 33 очка и 6-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Теги: #Динамо Киев#Премьер-лига