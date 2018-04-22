"Олимпик" проиграл "Карпатам" в матче Премьер-лиги

16:08, 22 апреля 2018
Футбол
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www.fckarpaty.lviv.ua

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований

В середине первого тайма, на 22-й минуте. счет открыл Марьян Швед. А после перерыва, на 58-й Карраскаль удвоил преимущество "бело-зеленых".

Таким образом "Карпаты" набрали 32 очка и практически вплотну приблизились к "Олимпику" и "Александрии" (33) в борьбе за 7-9 места в турнирной таблице.

У аутсайдеров таблицы "Зирки" 27 очков, "Стали" - 23 и "Черноморца" - 22.

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Теги: #Карпаты#Премьер-лига