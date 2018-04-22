"Заря" обыграла "Мариуполь" в центральном матче дня тура Премьер-лиги (видео)

Игра завершилась со счетом 3:1.

В Запорожье на "Славутич-Арена" завершился матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала "Мариуполь" и обыграла соперника.

Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

"Заря" одержала волевую победу, первой пропустив гол и сумев в дальнейшем перехватить инициативу.

На 30-й минуте Дмитрий Мышнёв открыл счет.

Но, затем, в середине второго тайма, на 67-й минуте Иури Фрейтас сравнял результат.

А спустя еще 8 минут, на 75-й, осле пнавеса с углового Иури сделал скидку во вратарскую, и Артем Гордиенко расстрелял ворота соперника - 2:1.

Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 90+2 минуте гол забил Артем Громов, доведя преимущество "Зари" до 3:1.

Таким образом, "Заря" набрала 40 очков, укрепила преимущество над "Мариуполем" (36) и вновь возрадила интригу в борьбе с "Ворсклой" (44) за 3-е место и бронзовые медали.