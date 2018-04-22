Онлайн видео-трансляция, "Заря" - "Мариуполь": Премьер-лига, 28-й тур

В Запорожье проходит матч с участием команд ТОП-6 чемпионата Украины по футболу.

Сегодня в Запорожье проходит матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает "Мариуполь".

Встречаются команды, которые занимают 4-5 места в турнирной таблице, сообщает официальный сайт лиги.

У "Зари" на данный момент 37 очков, у "Мариуполя" - 36.

Несмотря на минимальный отрыв над "Мариуполем" подопечные Юрия Вернидуба наверняка держат в уме борьбу за бронзовые медали. А с учетом вчерашнего поражения "Ворсклы" от "Шахтера", у луганчан появился шанс вновь сократить отставние от полтавской команды до 3 очков.

"Мариуполь", в свою очередь будет стараться выйти вперед в борьбе за 4-5 места.

Матч в Запорожье на "Славутич-Арена" начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".