"Шахтер" удержал победу над "Ворсклой" в центральном матче тура Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 4:2.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котром "Шахтер" принимал "Ворсклу" и сумел одержать победу.

Матч завершился со счетом 4:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Любопытно, что по ходу игры горняки вели со счетом 3:0.

Счет в середине первого тайма открыл Ромеро Марлос, забивший гол на 27-й минуте.

А в стартовые 10 минут второгоа тайма команды на двоих забили три гола. На 47-й минуте Марлос сделал дубль, а на 51-й Виктор Коваленко довел счет до крупного - 3:0. Впрочем, уже на 53-й минуте Юрий Коломоец забил первый ответный гол - 3:1.

На 62-й минуте Михаил Сергийчук сократил отставание полтавчан до минимума - 3:2. А решающий эпизод в этом матче произошел на 88-й минуте, когда после атаки левым флангом и передачи Дентиньо мяч подхватил Алан Патрик и в касание переправил его в дальний угол ворот.

Таким образом, на счету "Шахтера" теперь 66 очков и команда по-прежнему уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ. У "Ворсклы" осталось 44 балла и 3-е место в таблице.