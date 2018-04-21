"Сталь" и "Зирка" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

16:12, 21 апреля 2018
Футбол
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Кузык забил гол в ворота &quot;Черноморца&quot; / sportarena.com

Матч завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований

Игра в Киеве была упорной и напряженной, а в начале второго тайма соперники обменялись голами.

На 50-й минуте Сергей Петров вывел гостей вперед, а спустя 7 минут, на 57-й, Орест Кузык реализовал пенальти и сравнял счет - 1:1. За 3 минуты до этого, на 54-й, в составе "Зирки" был удален с поля Иван Цюпа.

Таки образом, "Сталь" набрала 34 очка и по-прежнему находится на 7-м месте в турнирной таблице, опережая "Александрию" теперь лишь на 1 балл. У "Зирки" - 28 очков и, как и прежде, 10-е место в УПЛ.

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Теги: #УПЛ#Сталь - Зирка