"Сталь" и "Зирка" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:1.

В Киеве завершился матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского сыграла вничью с "Зиркой" из Кропивницкого.

Матч завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра в Киеве была упорной и напряженной, а в начале второго тайма соперники обменялись голами.

На 50-й минуте Сергей Петров вывел гостей вперед, а спустя 7 минут, на 57-й, Орест Кузык реализовал пенальти и сравнял счет - 1:1. За 3 минуты до этого, на 54-й, в составе "Зирки" был удален с поля Иван Цюпа.

Таки образом, "Сталь" набрала 34 очка и по-прежнему находится на 7-м месте в турнирной таблице, опережая "Александрию" теперь лишь на 1 балл. У "Зирки" - 28 очков и, как и прежде, 10-е место в УПЛ.