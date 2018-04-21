"Александрия" выиграла у "Черноморца" в гостевом матче Премьер-лиги
15:58, 21 апреля 2018Футбол
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Игра в Одессе завершилась со счетом 1:3.
Грицук (слева) забил решающий гол "Александрии" в ворота "Черноморца" / Футбол 24
В Одессе завершился стартовый матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец"принимал "Александрии" и уступил.
Игра завершилась со счтом 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Гости активно начали матч и уже к середине тайма имели преимущество в два гола. На 7-й минуте счет открыл Сергей Старенький.
А на 24-й Василий Грицук реализовал пенальти и довле счет до 0:2.
В начале второго тайма, на 50-й минуте, Иван Бобко забил первый ответный гол, но на большее хозяев не хватило.
А на 77-й минуте Артем Поляриус восстановил преимущество своей команды в два гола - 1:3.
Таким образом, "Черномрец" остался на последнем 12-м месте в турнирной таблице - 22 очка, в то вроемя как у "Александрии" 33 балла и она закрепилась на 8-м месте в турнирной таблице.
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