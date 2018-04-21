"Александрия" выиграла у "Черноморца" в гостевом матче Премьер-лиги

15:58, 21 апреля 2018
Футбол
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Грицук (слева) забил решающий гол &quot;Александрии&quot; в ворота &quot;Черноморца&quot; / Футбол 24

Игра завершилась со счтом 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости активно начали матч и уже к середине тайма имели преимущество в два гола. На 7-й минуте счет открыл Сергей Старенький.

А на 24-й Василий Грицук реализовал пенальти и довле счет до 0:2.

В начале второго тайма, на 50-й минуте, Иван Бобко забил первый ответный гол, но на большее хозяев не хватило.

А на 77-й минуте Артем Поляриус восстановил преимущество своей команды в два гола - 1:3.

Таким образом, "Черномрец" остался на последнем 12-м месте в турнирной таблице - 22 очка, в то вроемя как у "Александрии" 33 балла и она закрепилась на 8-м месте в турнирной таблице. 

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Теги: #Черноморец против Александрии#Черноморец УПЛ