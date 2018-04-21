Онлайн-трансляция, "Черноморец" - "Александрия": Премьер-лига, 28-й тур

В Одессе проходит матч с участием аутсайдера и середняка турнирной таблицы Премьер-лиги.

Сегодня в Одессе проходит матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает "Александрию".

В гости к аутсайдеру турнирной таблицы (12-е место) пожаловала команда-середняк из Александрии (8), сообщает официальный сайт соревнований.

У "Александрии" 30 очков и 8-е место в турнирной таблице. Тем не менее, команда лишь на 4 балла опережает "Зірку" (26), которая занимает 10-е место. А по регламенту соревнований, команды, которые занимают 10-11 места, проводят переходные матчи с коллективами, занявшими 2-3 места в турнире Первой лиги.

С другой стороны, у "Черноморца" ситуация критическая. Команда идет на последнем месте в таблице с 22 очками и рискует выбыть из КУПЛ напрямую. Столько же баллов у "Стали" из Каменского. И одесситы сейчас будут цепляться за каждое очко.

Матч "Черноморец" - "Александрия" начнется на стадионе "Черноморец" в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.