Футболисты "Динамо" оккупировали пьедестал почета проекта "Золотой талант" в категории U-21

Победа же досталась Виктору Цыганкову, который забивал фактически в каждом матче, в котором выходил на поле.

В мартовском опросе проекта Золотой Талант-2018 в категории U-21 между собой заочно соперничали три полузащитника Динамо, которые выглядели убедительнее конкурентов

Победа же досталась Виктору Цыганкову, который забивал фактически в каждом матче, в котором выходил на поле, сообщается на официальном сайте проекта.

Его назвали 102 раза в 116 анкетах экспертов проекта (тренеры, известные в прошлом футболисты, профильные журналисты), в том числе 73 раза под №1. Воспитанник винницкого футбола и академии Динамо набрал 77% возможных голосов.

Согласно подсчетам проекта, Цыганков на старте своей взрослой карьеры забивает чаще и стабильнее, чем Андрей Ярмоленко в его возрасте.

Очень серьезную заявку сделал Николай Шапаренко, которого упомянули в 95 анкетах. Правда, чаще всего он фигурировал под №2, но и первых мест собрал немало. А замкнул тройку их одноклубник Владимир Шепелев, которого 45 раз упоминали эксперты в анкетах. И — что совершенно логично — он чаще всех назывался под №3 (25 раз). Все по делу.

К слову, болельщики на сайте проекта коллективным мнением совершенно точно расставили трех лучших футболистов марта 2018 года в Украине в категории U-21. Как обычно, их коллективное мнение тоже было учтено при подсчете голосов.