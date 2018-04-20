Вратарь сборной Украины Лунин признан лучшим футболистом месяца среди 19-летних игроков

В марте только один Андрей Лунин из украинских футболистов 1999 года рождения и моложе стабильно играл за основной состав своего клуба в топ-дивизионе.

Проект Золотой Талант открыл шестой сезон определения лучших молодых футболистов Украины по итогам года и назвал лучшим игроком марта в категории U-19 вратаря Андрея Лунина

В марте только один Андрей Лунин из украинских футболистов 1999 года рождения и моложе стабильно играл за основной состав своего клуба в топ-дивизионе, сообщает официальный сайт премии Золотой талант.

Остальные либо подыгрывали, либо все еще выступают за молодежные составы. Поэтому огромное превосходство Лунина, в марте ставшего самым юным вратарем в истории национальной команды Украины, над ближайшим конкурентом не должно удивлять.

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А вообще в марте, учитывая дефицит игровой практики футболистов категории U-19 в клубах Премьер-лиги (с учетом Лунина на поле выходили всего пятеро), на первый план вышли футболисты юношеских сборных. В первую очередь — подопечные Александра Петракова, которые прорвались в финальный турнир Евро-2018 (U-19). В его команде в основном играли представители поколения 1999 года рождения, но были и парни 2000-го — Владислав Супряга, Алексей Кащук, Игорь Снурницын. Может, на время чемпионата Европы вернется к своим сверстникам и Лунин.