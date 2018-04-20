Голкипер "Ворсклы" Шуст: нам важно взять очки в противостоянии с "Шахтером"

По мнению голкипера, "Ворскла" сейчас в таком положении, когда для нас команды каждая игра имеет огромное значение.

В 28-м туре чемпионата Украины идущая третьей в турнирной таблице полтавская "Ворскла" приедет в гости к лидеру – донецкому "Шахтеру".

- Не скажу, что матч с Шахтером центральный или нет. Мы сейчас в таком положении, когда для нас каждая игра имеет огромное значение. Тем более, на таких соперников, как Шахтер нас не нужно дополнительно накручивать. Пусть специалисты определяют, матч это тура или нет. У нас же есть свои задачи, - отметил вратарь в интервью Football.ua.

На вопрос о проблемах с зарплатой в "Ворскле" и насколько это влияет на действия команды на поле, заметил: "На данный момент мы абсолютно абстрагировались от этой истории. Возвращаться к нему — больно и неприятно. Сейчас важно показать хорошие результаты и решить те внутри командные задачи, которые мы сами себе поставили. До конца чемпионата мы хотим их решить".

На замечание о том, что "Шахтер" не очень убедительно выглядел в матче с "Вересом" и еще хуже — с "Динамо" и, в связи в этим, наблюдаете ли вы спад в игре "горняков", отметил: "Нас мало волнует игра соперника, главное — показывать свою игру и отдаваться в полную силу. А заглядывать на соперника не очень интересно. Есть спад у Шахтера — пусть выясняют эксперты. Нам же важно взять очки в этом противостоянии в Харькове".

Говоря об отсутствии на поле лучшего бомбардира чемпионата Факундо Феррейры, Шуст отметил: "Не сказал бы, что из-за этого будет спокойнее. Там много других индивидуально сильных футболистов. И кроме Факундо там много игроков, которые забивают, но наша главная задача — не дать им этого сделать".

А говоря о том, что "Зарю" "Ворскла" обыграли достаточно легко, как показалось со стороны и стала ли интрига в борьбе за бронзу слабее, заключил: "Я бы так не говорил. Не стоит сбрасывать со счетов Мариуполь и Верес. Они полностью отдаются борьбе за третье место. Осталось не так мало — пять туров до конца чемпионата. О том, что мы легко обыграли Зарю тоже не скажу. Игра могла сложиться иначе. Мы реализовали свои моменты, а Заря, к счастью для нас, — нет. С Зарей вообще легких игр не бывает".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" — "Ворскла" пройдет на ОСК Металлист в Харькове 21 апреля.