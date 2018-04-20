Тренер сборной Швеции не видит Ибрагимовича в команде на ЧМ-2018

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон не приветствует возвращение Златана Ибрагимовича в команду

Однако главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что бівший форвард команді Златан Ибрагимович не поедет с на чемпионат мира-2018 в Россию:

«Златан и еще несколько игроков сказали, что не хотят выступать за сборную после чемпионата Европы во Франции, и я уважаю их решение, - отметил тренер, сообщает Sport.ua со ссылкой на Sportskeeda.com.

Я не имею отношения к тому, что говорят в СМИ, или к тому, о чем говорит сам Златан. Я ссылаюсь только на то, что было сказано между нами. У нас была договоренность о том, что происходит, и он очень ясно выразился. Я согласился с ним.

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Златана абсолютно точно нет в планах сборной на турнир, потому что он сказал «нет». Все остальные, кто сказал «нет», тоже не включены в состав».

Златан Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. Однако несколько дней назад швед, выступающий сейчас в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», заявил, что хочет принять участие в чемпионате мира-2018.