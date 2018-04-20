Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ЧМ-2018 в России

В связи с бойкотом чемпионата мира Футбольная ассоциация Англии сократит количество своих представителей на турнире.

На турнир отправятся только основные чиновники ФА, среди которых исполнительный директор Мартин Гленн и председатель Грег Кларк, сообщает Советский спорт со ссылкой на Daily Mail.

Отметим, что это решение на данный момент принято насчет первых двух матчей сборной Англии на чемпионате мира против сборных Туниса и Панамы. На матч третьего тура с Бельгией в Калининграде ожидается более широкое представительство чиновников ФА.

Напомним, ранее стало известно, что на чемпионат мира в России не приедут британские политики. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.