Арсен Венгер покинет пост главного тренера "Арсенала" после 22 лет работы

Эпоха французского специалиста в лондонском клубе завершается.

Главный тренер английскогог футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) Арсен Венгер объяяил об уходе в отставку спустя 22 года после назначения на пост.

Заявление тренера размещено на официальном сайте клуба.

Контракт француза с Арсеналом был рассчитан до окончания следующего сезона.

В то же время, Венгер отметил, что после длительных раздумий пришел к выводу, что будет лучше покинуть клуб в конце сезона.

Стоит отметить, что в последнее время результаты команды пошли на спад. В прошлом сезоне "Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне ситуация повторяется. Тем не менее, Венгер все еще имеет шанс вывести Арсенал в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Для этого "канониры" должны выиграть Лигу Европы, где в полуфинале сойдутся с мадридским "Атлетико".

Среди возможных преемников Арсена пресса в разное время называла Леонарду Жардима (Монако), Томаса Тухеля (экс-тренер дортмундской Боруссии), Карло Анчелотти (последнее место работы — Бавария), Патрика Виейра (Нью-Йорк Сити) и ряд других кандидатов.