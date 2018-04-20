Крымский футбольный арбитр Жабченко: "Мне предлагали порвать российский паспорт и продолжить карьеру в Украине"

Рефери из Крыма рассказал о том как и почему закончил работать в Украине.

Крымский арбитр Анатолий Жабченко рассказал о том, почему больше не судит матчи в Премьер-лиги и о подробностях диалога с Федерацией футбола Украины.

По словам Жабченко, ситуация накалилась после того, как он получил назначение на матч Суперкубка "Шахтер" - "Динамо", сообщает Спорт-Экспресс.

"После того, как я получил назначение на Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начала подниматься буря негодования, критики, возмущения: как гражданин России будет судить главный матч на Украине? Это и стало апогеем. Новость о моем назначении буквально взорвала интернет, социальные сети.

Волна недовольств не стихала несколько дней, а напротив даже набирала обороты. Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи неоднократно отбивал атаки в мой адрес.

Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе, то будет «Дом профсоюзов-2». Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. Да черт знает, что произойдет, если я только выйду на поле. Представляете? Ситуация накалялась и могла выйти из-под контроля.

За день до игры я уже был в Одессе. Мне позвонил Лучано Лучи и сказал, что надо отказаться от этого матча. Давление со стороны руководства ФФУ, руководства страны было просто неимоверным.

Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия.

Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ", – рассказал Жабченко.

Волна негодования поднялась после того, как арбитр получил назначение на матч Суперкубка Украины летом 2017-го года. С тех пор Жабченко перестал работать на матчах чемпионата Украины.