Реброва уволили с поста тренера саудовского "Аль-Ахли"

21:23, 19 апреля 2018
Футбол
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fcdynamo.kiev.ua

Специалист не проработал и года на своем посту, но не смог добиться существенных результатов и покинул команду сегодня, сообщает официальный сайт клуба.

Новым тренером команды назначен специалист из Туниса Фатхи Аль-Джабала.

Ребров был назначен главным тренером "Аль-Ахли" 1 июня 2017 года, но за 10,5 месяцев так и не смог добиться существенного результата со своими подопечными и покинул команду сегодня.

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Теги: #Сергей Ребров Аль-Ахли#команда Реброва вылетела