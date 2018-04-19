Реброва уволили с поста тренера саудовского "Аль-Ахли"
21:23, 19 апреля 2018Футбол
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Специалист проработал в клубе лишь десять с половиной месяцев.
Ребров уволен из "Аль-Ахли" / fcdynamo.kiev.ua
Украинский тренер Сергей Ребров уволен из "Аль-Ахли" (Джидда, Саудовская Аравия).
Специалист не проработал и года на своем посту, но не смог добиться существенных результатов и покинул команду сегодня, сообщает официальный сайт клуба.
Новым тренером команды назначен специалист из Туниса Фатхи Аль-Джабала.
Ребров был назначен главным тренером "Аль-Ахли" 1 июня 2017 года, но за 10,5 месяцев так и не смог добиться существенного результата со своими подопечными и покинул команду сегодня.
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