Реброва уволили с поста тренера саудовского "Аль-Ахли"

Специалист проработал в клубе лишь десять с половиной месяцев.

Украинский тренер Сергей Ребров уволен из "Аль-Ахли" (Джидда, Саудовская Аравия).

Специалист не проработал и года на своем посту, но не смог добиться существенных результатов и покинул команду сегодня, сообщает официальный сайт клуба.

Новым тренером команды назначен специалист из Туниса Фатхи Аль-Джабала.

Ребров был назначен главным тренером "Аль-Ахли" 1 июня 2017 года, но за 10,5 месяцев так и не смог добиться существенного результата со своими подопечными и покинул команду сегодня.