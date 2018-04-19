Бурда подписал новый контракт с киевским «Динамо»
17:07, 19 апреля 2018Футбол
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Новое соглашение 23-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на четыре года.
Бурда подписал контракт с "Динамо" на четыре года / fcdynamo.kiev.ua
Защитник Никита Бурда подписал новый контракт с ФК «Динамо» (Киев).
Новое соглашение 23-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт "Динамо".
- Очень рад, эмоции только положительные. Много работал ради того, чтобы играть в основном составе «Динамо» (Киев). Всегда отдавал и буду отдавать все силы ради команды, готов биться ради достижения результата. Играя за «Динамо» (Киев), уверен, буду с каждым днем прогрессировать, и надеюсь вырасти в хорошего защитника, – сказал Никита после того, как все подписи под официальными документами были поставлены.
Отметим, что в нынешнем сезоне Бурда провел во всех турнирах за «Динамо» 10 матчей (7 в чемпионате Украины, 1 – в Кубке Украины, 2 – в Лиге Европы), в которых забил 2 гола.
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