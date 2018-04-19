Бурда подписал новый контракт с киевским «Динамо»

Новое соглашение 23-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на четыре года.

Защитник Никита Бурда подписал новый контракт с ФК «Динамо» (Киев).

Новое соглашение 23-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт "Динамо".

- Очень рад, эмоции только положительные. Много работал ради того, чтобы играть в основном составе «Динамо» (Киев). Всегда отдавал и буду отдавать все силы ради команды, готов биться ради достижения результата. Играя за «Динамо» (Киев), уверен, буду с каждым днем ​​прогрессировать, и надеюсь вырасти в хорошего защитника, – сказал Никита после того, как все подписи под официальными документами были поставлены.

Отметим, что в нынешнем сезоне Бурда провел во всех турнирах за «Динамо» 10 матчей (7 в чемпионате Украины, 1 – в Кубке Украины, 2 – в Лиге Европы), в которых забил 2 гола.