"Шахтер" проведет открытую тренировку для болельщиков в Харькове
16:54, 19 апреля 2018Футбол
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20 апреля на ОСК «Металлист» состоится открытая тренировка «Шахтера»
"Шахтер" проведет открытую тренировку для болельщиков / shakhtar.com
Футбольный клуб «Шахтер» накануне матча Премьер-лиги с «Ворсклой» приглашает всех болельщиков посетить тренировку «оранжево-черных» на ОСК «Металлист» в Харькове.
Начало в 11:00, сообщается на официальном сайте горняков.
Вход на трибуны (сектора № 5–9) открыт с 10:30.
Болельщиков ждет автограф-сессия с игроками.
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