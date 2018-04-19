"Шахтер" проведет открытую тренировку для болельщиков в Харькове

20 апреля на ОСК «Металлист» состоится открытая тренировка «Шахтера»

Футбольный клуб «Шахтер» накануне матча Премьер-лиги с «Ворсклой» приглашает всех болельщиков посетить тренировку «оранжево-черных» на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 11:00, сообщается на официальном сайте горняков. Вход на трибуны (сектора № 5–9) открыт с 10:30. Болельщиков ждет автограф-сессия с игроками.

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