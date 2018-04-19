"Шахтер" проведет открытую тренировку для болельщиков в Харькове

16:54, 19 апреля 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; проведет открытую тренировку для болельщиков / shakhtar.com

Начало в 11:00, сообщается на официальном сайте горняков.

Вход на трибуны (сектора № 5–9) открыт с 10:30.

Болельщиков ждет автограф-сессия с игроками.

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Теги: #ФК Шахтер#открытая тренировка