Стала известна предварительная дата начала следующего сезона УПЛ

Премьер-лига предложила начать следующий сезон 21 июля и закончить 25 мая 2019 года.

upl.ua

Руководство украинской Премьер-лиги отправило клубам чемпионата план на следующий сезон.

Об этом сообщает "Команда 1".

Сезон откроется 21 июля матчем за Суперкубок Украины. На следующий день сыграют первый матч Премьер-лиги.

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В 2018 году пройдет 18 туров, последний – 8 декабря.

После зимней паузы чемпионат предложили возобновить 16 февраля. Начало второго этапа УПЛ после деления на шестерки – 16 марта.

Финал Кубка Украины в сезоне-2018/19 – 15 мая. Последний матч в чемпионате пройдет 25 мая.

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