Стала известна предварительная дата начала следующего сезона УПЛ

14:44, 19 апреля 2018
Футбол
70
УПЛ позбавила &quot;Дніпро&quot; ще шести очок / upl.ua upl.ua

Об этом сообщает "Команда 1".

Сезон откроется 21 июля матчем за Суперкубок Украины. На следующий день сыграют первый матч Премьер-лиги.

Читайте также"Шахтер" забил 5 голов "Мариуполю" в 1/2 финала Кубка Украины

В 2018 году пройдет 18 туров, последний – 8 декабря.

После зимней паузы чемпионат предложили возобновить 16 февраля. Начало второго этапа УПЛ после деления на шестерки – 16 марта.

Финал Кубка Украины в сезоне-2018/19 – 15 мая. Последний матч в чемпионате пройдет 25 мая.

Все даты базовые и могут корректироваться.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Премьер-лига#УПЛ-2018/19