Морозов: "Ворскла" может сыграть с "Шахтером" в обороне как "Динамо"

По мнению специалиста, в предыдущей игре "Динамо" показало образец хорошего оборонительного футбола, с прессингом как на половине поля соперника, так и на своей.

Заслуженный тренер Украины Сергей Морозов поделился своим мнением о предстоящем главном матче тура в УПЛ между "Шахтером" и "Ворсклой".

"Я думаю, что "Динамо" показало образец хорошего оборонительного футбола, с прессингом как на половине поля соперника, так и на своей. "Ворскла" сегодня может быть приближена к "Динамо", где-то на равных по уровню с "Зарей", даже не смотря на счёт 3:0 в очном матче. "Ворскла" может сыграть против "Шахтера" в защите также, как и "Динамо". Сегодня в борьбе за бронзу у полтавчан преимущество в 7 очков. "Ворскла" может играть свободно, но я думаю, она будет отталкиваться от ничьей", отметил тренер в комментарии Terrikon.com.

У "Шахтера", скорее, моральный спад после ЛЧ. "Ворскла" имеет внутренние проблемы с оплатой. Поэтому, это хороший педагогический эксперимент, то, что она борется за третье место, не имея стабильного финансирования.

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Потеря Феррейры и Тайсона? Если учесть последний матч с "Динамо", то Феррейры вообще не было видно, а Тайсон провёл средний матч. Свежие игроки, которые выйдут, хуже не сделают, а может даже и обострят атаку. У "Ворсклы" я бы не выделял Коломойца. Он хороший, старательный форвард, но он не супер нападающий. Нормальный, рабочий форвард. У "Шахтера" сегодня соревнование с самим собой. Если бы "Шахтер" играл с "Динамо" так, как в Лиге чемпионов, счёт был бы 3:0 в пользу "Шахтера". Был недонастрой отдельных игроков. В целом, если "Шахтер" будет играть на сто процентов, я не вижу препятствий на пути к чемпионству", - уверен Морозов.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Ворскла" пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове 21 апреля. Билеты на игру можно купить на официальном сайте ФК "Шахтер" или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.