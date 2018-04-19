Кубок Лиги чемпионов покажут в Киеве и еще 5 городах Украины

В графике турне также Мариуполь, Днепр, Харьков, Одесса и Львов.

Кубок Лиги чемпионов и Лиги чемпионов среди женщин покажут в шести городах Украины.

Об этом сообщает твиттер ФФУ.

Начнется тур по Украине с Киева. 21 апреля в 12.40 перед зданием горсовета передадут Кубок городу, а затем с 13.15 до 19.00 он будет доступен для фото.

22 апреля Кубок чемпионов и Кубок чемпионов среди женщин покажут в Мариуполе.

Также стали известны другие даты и города. 23 апреля кубок будет в Днепре, 26 апреля в Харькове, 29 апреля в Одессе и 30 апреля – во Львове. О времени демонстрации пока неизвестно.

Напомним, 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится финал Лиги чемпионов, а 24 мая на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского – финал женской Лиги чемпионов.