Украинец Селезнев отличился дублем в ворота "Галатасарая", его клуб вышел в финал Кубка Турции

В двух играх против "Галатасарая" Селезнев забил в сумме три гола.

Украинский форвард Евгений Селезнев забил два гола в ответном матче полуфинала Кубка Турции, в котором его команда «Акхисар Беледиеспор» победила на выезде «Галатасарай» со счетом 2:0.

Благодаря дублю Селезнева "Акхисар" сенсационно вышел в финал Кубка Турции, поскольку победы "Галатасарая" в первой игре (2:1) не хватило стамбульцам для общего успеха по сумме двух игр. Заметим, что в первом матче Селезнев также забил единственный гол своей команды.

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На 4-й минуте ответной встречи украинец воспользовался прострельной передачей с правого фланга и открыл счет в поединке, а на 35-й минуте удачно разобрался в штрафной площадке, пробив мимо вратаря. Таким образом, "Галатасарай" уступил на своем поле - 0:2 - и вылетел из Кубка.

Своего соперника по финальному матчу «Акхисар» узнает сегодня. Им станет победител дуэли «Фенербахче» - «Бешикташ». Первая встреча между ними закончилась вничью 2:2.

Кубок Турции. 1/2 финала. Ответный матч

«Галатасарай» — «Акхисар Беледиеспор» — 0:2 (0:2)

Голы: СЕЛЕЗНЕВ (4, 35).