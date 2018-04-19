Финал Лиги чемпионов в Киеве: расписание мероприятий

Решающий матч состоится 26 мая.

26 мая столица Украины примет финал самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов, а 24 мая - финал женской Лиги чемпионов.

Решающий поединок Лиги чемпионов УЕФА состоится на НСК "Олимпийский", который вмещает 70 050 зрителей. Отметим, что из-за подготовки такого масштабного мероприятия "Динамо" вынуждено было переехать на стадион им. Лобановского.

Перед финальной встречей в Киеве запланирован ряд событий и мероприятий, сообщает "Проспорт-ТСН".

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К 20 мая планируется создание тематических цветочных панно на основных въездах и центральной части города. Вертикальное озеленение вдоль основных транспортных магистралей города. Изготовление объемных конструкций с использованием официального хэштега #UCLfinal для праздничного оформления города.

Также будет установлен большой надувной макет трофея Лиги чемпионов размером до 35 метров.

Напомним, что на финал Лиги чемпионов претендуют четыре команды - "Ливерпуль", "Реал", "Бавария" и "Рома".

Расписание мероприятий

21 апреля - передача Кубка Лиги чемпионов и трофея женской Лиги чемпионов Киеву.

Возле КГГА установят трофеи Лиги чемпионов.

12.00. На Майдане Независимости в направлении здания КГГА молодые футболисты выстраиваются в две колонны.

12.00—12.20. Послы финалов Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и Ия Андрущак прибудут на Майдан Независимости и с кубками пройдут «живым коридором» к зданию КГГА.

12.20. Муниципальный духовой оркестр начнет праздничное шествие в направлении здания КГГА, исполняя гимн Лиги чемпионов УЕФА.

12.40—13.00. Церемония торжественной передачи кубков городскому голове Виталию Кличко и президенту ФФУ Андрею Павелко.

13.00—13.15. Открытие фотосессии с главными клубными трофеями — кубками Лиги чемпионов.

13.15—19.00. Фотосессия с кубками для всех желающих.