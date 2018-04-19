Украинский тренер был удален после того, как ударил игрока соперника (видео)

11:23, 19 апреля 2018
Футбол
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Юрий Максимов / dynamo.kiev.ua

Юрий Максимов во время матча против "Сумгайыта", в котором его "Кешла" победила по сумме двух матчей со счетом 2:1, имел конфликт с футболистом соперника Бахтияром Гасанелидзе.

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Украинский специалист эмоционально отреагировал на фол игрока и ударил его ногой, чем спровоцировал драку. В итоге, арбитр удалил Максимова.

Максимов уже после игры принес свои извинения, заявив, что он просто хотел успокоить футболистов. Несмотря на извинения, Максимова, скорее всего, ожидает длительная дисквалификация.

Интересно, что в финале "Кешла" под руководством Максимова сыграет против "Габалы", которую тренирует другой украинец - Роман Григорчук.

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Теги: #Юрий Максимов#драка на футбольном поле