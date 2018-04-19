Украинский тренер был удален после того, как ударил игрока соперника (видео)

Юрий Максимов ударил ногой футболиста чужой команды в матче Кубка Азербайджана.

Во время матча полуфинала Кубка Азербайджана по футболу главный тренер "Кешлы" украинец Юрий Максимов заработал удаление после того, как ударил игрока команды соперника.

Юрий Максимов во время матча против "Сумгайыта", в котором его "Кешла" победила по сумме двух матчей со счетом 2:1, имел конфликт с футболистом соперника Бахтияром Гасанелидзе.

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Украинский специалист эмоционально отреагировал на фол игрока и ударил его ногой, чем спровоцировал драку. В итоге, арбитр удалил Максимова.

Максимов уже после игры принес свои извинения, заявив, что он просто хотел успокоить футболистов. Несмотря на извинения, Максимова, скорее всего, ожидает длительная дисквалификация.

Интересно, что в финале "Кешла" под руководством Максимова сыграет против "Габалы", которую тренирует другой украинец - Роман Григорчук.