"Шахтер" забил 5 голов "Мариуполю" в 1/2 финала Кубка Украины
21:07, 18 апреля 2018Футбол
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Финал "Шахтер" - "Динамо" состоится 9 мая в Днепре.
facebook.com/fcshakhtar
«Шахтер» обыграл «Мариуполь» в полуфинальном матче Кубка Украины. Матч завершился разгромной победой донетчан – 5:1.
На 8-й минуте ударом со штрафного счет в матче открыл Тайсон. "Мариуполь" вскоре отквитал гол: Игорь Тищенко после ошибки Андрея Пятова сравнял счет на 22-й минуте.
Однако затем "Шахтер" довел дело до победы. Марлос с передачи Николая Матвиенко на 38-й минуте снова вывел горняков вперед. В конце первого тайма Тайсон оформил дубль ударом с линии штрафной.
Новичок "Шахтера" Оларенваджу Кайоде забил 4-й гол своей команды на 74-й минуте. А Иван Петряк, вышедший на замену, установил окончательный счет на 81-й минуте.
Таким образом, "Шахтер" в финальном матче Кубка Украины сыграет с "Динамо", которое в параллельном полуфинальном поединке одолело "Днепр-1".
Финал пройдет 9 мая в Днепре.
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