"Динамо" выиграло у "Днепра-1" и вышло в финал Кубка Украины

В решающем матче киевляне разыграют трофей с "Шахтером".

"Динамо" выиграло в полуфинальном матче Кубка Украины по футболу на выезде у клуба Второй лиги "Днепр-1".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился победой "Динамо" со счетом 4:1.

Киевляне открыли счет после того, как Виктор Цыганков реализовал пенальти на 28-й минуте. Через 10 минут Владимир Шепелев забил второй мяч, а Артем Беседин после паса молодого Виталия Миколенко перед свистком на перерыв довел счет до крупного.

Во втором тайме команды отличились по разу. На 58-й минуте Игорь Когут распечатал ворота голкипера "Динамо" Дениса Бойко, однако в середине второго тайма Беньямин Вербич восстановил перевес гостей в три мяча.

"Динамо" вышло в финал Кубка Украины, где сыграет с "Шахтером". Решающий матч пройдет 9 мая в том же Днепре.