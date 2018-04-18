"Динамо" выиграло у "Днепра-1" и вышло в финал Кубка Украины
20:56, 18 апреля 2018Футбол
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В решающем матче киевляне разыграют трофей с "Шахтером".
facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" выиграло в полуфинальном матче Кубка Украины по футболу на выезде у клуба Второй лиги "Днепр-1".
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился победой "Динамо" со счетом 4:1.
Киевляне открыли счет после того, как Виктор Цыганков реализовал пенальти на 28-й минуте. Через 10 минут Владимир Шепелев забил второй мяч, а Артем Беседин после паса молодого Виталия Миколенко перед свистком на перерыв довел счет до крупного.
Во втором тайме команды отличились по разу. На 58-й минуте Игорь Когут распечатал ворота голкипера "Динамо" Дениса Бойко, однако в середине второго тайма Беньямин Вербич восстановил перевес гостей в три мяча.
"Динамо" вышло в финал Кубка Украины, где сыграет с "Шахтером". Решающий матч пройдет 9 мая в том же Днепре.
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