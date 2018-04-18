Лучшего бомбардира "Шахтёра" хочет забрать "Бенфика"

17:56, 18 апреля 2018
Футбол
264
Факундо Феррейра / REUTERS

Клуб из Лиссабона планирует предложить аргентинскому футболисту зарплату в размере 2,5 млн евро в год и еще 5 млн евро в качестве бонуса за подписание контракта. 

Читайте такжеФорвард "Шахтера" Феррейра: хотел извиниться перед мальчиком, подающим мячи (видео)

Контракт Феррейры с «Шахтёром» истекает в конце этого сезона. В нынешнем сезоне 27-летний игрок является лучшим бомбардиром в клубе. Он провёл за горняков в чемпионате Украины 27 матчей, забил 20 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о подписании предварительного контракта хавбека горняков Бернарда и турецкого "Бешикташа".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шахтер#Факундо Феррейра#Бенфика