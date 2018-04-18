Лучшего бомбардира "Шахтёра" хочет забрать "Бенфика"

Контракт аргентинского нападающего Факундо Феррейры с горняками истекает в конце сезона.

Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает Record, в услугах форварда донецкого клуба заинтересована «Бенфика».

Клуб из Лиссабона планирует предложить аргентинскому футболисту зарплату в размере 2,5 млн евро в год и еще 5 млн евро в качестве бонуса за подписание контракта.

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Контракт Феррейры с «Шахтёром» истекает в конце этого сезона. В нынешнем сезоне 27-летний игрок является лучшим бомбардиром в клубе. Он провёл за горняков в чемпионате Украины 27 матчей, забил 20 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о подписании предварительного контракта хавбека горняков Бернарда и турецкого "Бешикташа".