Клубный чемпионат мира по футболу заменит Кубок конфедераций

17:47, 18 апреля 2018
Футбол
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&quot;Реал&quot; - победитель клубного чемпионата мира-2017 / REUTERS

Об этом сообщает RMC Sport.

Впервые турнир нового формата пройдет в 2021 году за год до чемпионата мира в Катаре. Уже известно, что он продлится 18 дней и по срокам не будет пересекаться с национальными турнирами в большинстве стран.

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ФИФА рассчитывает, что все конфедерации поддержат проведение клубного чемпионата мира в новом формате, в который планируется инвестировать 25 миллиардов долларов в период с 2021-го по 2033 годы.

Таким образом, Кубок конфедераций 2017 года в России, который выиграла сборная Германии, стал последним в истории.

Клубный чемпионат мира до этого проходил ежегодно - первый турнир состоялся в 2000 году, а затем с 2005 года соревнования были реорганизованы. Чаще всего местом проведения турнира была Япония.  

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Теги: #ФИФА#клубный чемпионат мира