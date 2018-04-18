Клубный чемпионат мира по футболу заменит Кубок конфедераций
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о реформе чемпионата мира среди клубов, который теперь будет проводиться раз в четыре года вместо Кубка конфедераций.
Об этом сообщает RMC Sport.
Впервые турнир нового формата пройдет в 2021 году за год до чемпионата мира в Катаре. Уже известно, что он продлится 18 дней и по срокам не будет пересекаться с национальными турнирами в большинстве стран.
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ФИФА рассчитывает, что все конфедерации поддержат проведение клубного чемпионата мира в новом формате, в который планируется инвестировать 25 миллиардов долларов в период с 2021-го по 2033 годы.
Таким образом, Кубок конфедераций 2017 года в России, который выиграла сборная Германии, стал последним в истории.
Клубный чемпионат мира до этого проходил ежегодно - первый турнир состоялся в 2000 году, а затем с 2005 года соревнования были реорганизованы. Чаще всего местом проведения турнира была Япония.