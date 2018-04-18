В Киеве можно будет сфотографироваться с кубком Лиги чемпионов

Церемония передачи трофея столичной мэрии состоится 21 апреля.

21 апреля Киеву передадут Кубки мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА, финалы которых состоятся 24-го и 26 мая в столице Украины. Об этом информирует пресс-служба Федерации футбола Украины. Церемония состоится возле здания Киевской городской государственной администрации. Трофеи привезут посол финала Лиги чемпионов Андрей Шевченко и посол финала Лиги чемпионов среди женщин Ия Андрущак. Начиная с 13.15 с кубками смогут сфотографироваться все желающие. Как сообщал УНИАН, 22 апреля презентация трофея Лиги чемпионов состоится в Мариуполе.

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