В Киеве можно будет сфотографироваться с кубком Лиги чемпионов

15:52, 18 апреля 2018
Футбол
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фото Миколи Бочка

Об этом информирует пресс-служба Федерации футбола Украины.

Церемония состоится возле здания Киевской городской государственной администрации.

Трофеи привезут посол финала Лиги чемпионов Андрей Шевченко и посол финала Лиги чемпионов среди женщин Ия Андрущак.

Начиная с 13.15 с кубками смогут сфотографироваться все желающие.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля презентация трофея Лиги чемпионов состоится в Мариуполе.

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Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве#трофей Лиги чемпионов