Онлайн-трансляция, "Днепр-1" - "Динамо": Кубок Украины, 1/2 финала

18:55, 18 апреля 2018
Футбол
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&quot;Днепр-1&quot; и &quot;Динамо&quot; сойдутся в полуфинале Кубка Украины / fcdynamo.kiev.ua

На этой стадии соревнований команды встречаются однажды и именно сегодня будет определен финалист турнира. В случае ничейного исхода основного времени игры будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

В другом полуфинале, параллельно, сыграют "Мариуполь" и донецкий "Шахтер".

Финальный матч, в котором встретятся победители сегодняшних полуфиналов, состоится 9 мая.

Матч "Днепр-1" - "Динамо" начнется в Днепре в 19.00

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.

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Теги: #Кубок Украины по футболу#Динамо Киев