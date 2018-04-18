Онлайн-трансляция, "Днепр-1" - "Динамо": Кубок Украины, 1/2 финала

В матче за выход в финал Кубка Украины вице-чемпион Украины сыграет с коллективом Второй лиги.

В Днепре сегодня проходит матч полуфинала Кубка Украины, в котором "Днепр-1" принимает киевское "Динамо". На этой стадии соревнований команды встречаются однажды и именно сегодня будет определен финалист турнира. В случае ничейного исхода основного времени игры будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. В другом полуфинале, параллельно, сыграют "Мариуполь" и донецкий "Шахтер". Финальный матч, в котором встретятся победители сегодняшних полуфиналов, состоится 9 мая. Матч "Днепр-1" - "Динамо" начнется в Днепре в 19.00 ТВ-трансляция - телеканал 2+2.

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