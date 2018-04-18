ВР не поддержала ратификацию Конвенции Совета Европы относительно безопасности во время футбольных матчей

Конвенция, в частности, затрагивает вопрос использования пиротехнических средств, насильственного поведения и дискриминационного поведения.

Верховная Рада Украины не поддержала президентский проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий (№0180).

Как передает корреспондент УНИАН, сначала депутаты не поддержали принятие этого законопроекта. За это решение проголосовали 202 народных депутата из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Спустя некоторое время законопроект со второй попытки был направлен в профильный комитет на доработку для повторной подготовки на первое чтение.

Законопроектом предусматривается ратифицировать Конвенцию СЕ, принятую 3 июля 2016 года в г. Сен-Дени (Франция), которая вступает в силу для Украины в первый день месяца, наступающего по истечении одного месяца с даты сдачи Украиной на хранение документа о ратификации.

Текстом международного договора предполагается, что стороны в рамках своих соответствующих конституционных норм принимают необходимые меры для реализации положений этой конвенции в отношении футбольных матчей или турниров, проводимых на их территории с участием профессиональных футбольных клубов или национальных сборных команд.

Стороны могут применять положения настоящей конвенции к другим видам спорта либо спортивных мероприятий, проводимых на их территории, включая футбольные матчи непрофессионального уровня, особенно при обстоятельствах, когда имеющиеся риски для безопасности и охраны.

Так, целью данной конвенции является обеспечение безопасного, защищенного и гостеприимной среды на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях.

С этой целью стороны вводят комплексный, межведомственный и сбалансированный подход к вопросам безопасности, охраны и обслуживания, который базируется на эффективном местном, национальном и международном партнерстве и сотрудничестве.

Также они обеспечивают признание всеми государственными и частными организациями, а также другими заинтересованными сторонами того, что вопросы безопасности, охраны и обслуживания не могут рассматриваться в отдельности и каждое из них может иметь прямое влияние на реализацию двух других компонентов; используют передовой опыт в разработке комплексного подхода к обеспечению безопасности, охраны и обслуживания.

Стороны обеспечивают, чтобы национальная законодательная и нормативно-правовая база обязывала организаторов мероприятий по результатам консультаций со всеми организациями – партнерами обеспечить безопасную и защищенную среду для всех участников и зрителей.

Кроме того, стороны обеспечивают введение компетентными государственными органами правил или механизмов для того, чтобы гарантировать эффективность процедур лицензирования, сертификации и регламентов безопасности стадионов, а также обеспечить их применение, контроль и выполнение.

Стороны обеспечивают, чтобы механизмы управления стадионами были комплексными, обеспечивали эффективное взаимодействие с полицией, службами по чрезвычайным ситуациям и организациями-партнерами, а также включали четкие правила и процедуры по вопросам, которые могут повлиять на управление толпой и связанные с этим риски безопасности и охраны.

В частности, использование пиротехнических средств; любой насильственной или другой запрещенного поведения; любой расистской или иной дискриминационного поведения.

В случае необходимости и согласно национального и международного права стороны будут рассматривать возможность уполномочить судебные или административные органы, ответственные за привлечение к ответственности лиц, которые совершали или содействовали совершению актов насилия и/или беспорядков в связи с проведением футбольных матчей, устанавливать ограничения на поездки на футбольные мероприятия, проводимые в другой стране.

Стороны, без предубеждения к существующих национальных правил, в частности, распределения полномочий между различными службами и органами власти, создают или определяют национальный футбольный информационный пункт (НФИП) в системе полиции.

Для целей настоящей конвенции учреждается Комитет по безопасности и охраны во время проведения спортивных мероприятий.