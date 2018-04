«Шахтер» подготовил футбольных тренеров для детей с ограниченными возможностями

ФК «Шахтер» продолжает реализацию социальной программы по развитию и продвижению в Украине массового футбола.

С 15 по 17 апреля на базе Академии «горняков» в с. Счастливое (Киевская обл.) прошел семинар, где молодых тренеров обучали работе с детьми, имеющими определенные ментальные и физические особенности (аутизм, синдром Дауна, нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т. д.).

Поделиться своим опытом с начинающими коллегами приехали известные европейские специалисты. Реджи Дорнан из Newcastle United Foundation на протяжении последних 10 лет работает с людьми, имеющими особые потребности. В Великобритании он считается одним из лучших тренеров в этом направлении.

- В такой работе главное – это опыт, который ты приобретаешь каждый день. За эти три дня мы постарались передать свои знания украинским тренерам, и мне кажется, что они очень хорошо и правильно восприняли наши идеи,- рассказывает Реджи Дорнан. – Футбол – это игра для всех, и заниматься им не обязательно профессионально. Главное, это должно быть весело, а в данном случае еще и безопасно. Дети и тренеры должны получать удовольствие от процесса – тогда все будет отлично!

Алан Крукс, представляющий Ирландскую футбольную ассоциацию (The Irish Football Association), считает, что тренировки не должны сильно отличаться от привычных футбольных упражнений, но следует соблюдать определенные правила.

- Занимаясь с детьми, у которых есть разного рода ограничения, тренер должен учитывать эти особенности и уметь адаптировать обычные тренировки к возможностям таких ребят. Например, если это дети с проблемами зрения, то надо использовать более яркие мячи и предметы, если занимаешься с глухими, то надо больше визуализировать свои слова с помощью жестов, - объясняет Алан Крукс. – Мне понравилось то, как тренеры проекта «Давай, играй!» проявили себя в эти дни. Я впечатлен их работой и энтузиазмом.

Участниками семинара стали 40 волонтеров со всей Украины, среди которых и тренеры проекта «Давай, играй!». Они и раньше участвовали в образовательных сессиях, организованных ФК «Шахтер», но сегодняшний опыт стал для них уникальным.

- Это был необычный, но невероятно полезный тренинг. Получили очень много новой информации и практических навыков, - делится впечатлениями Максим Максименко, тренер-администратор проекта «Давай, играй» в Донецке. - Многие тренеры после семинара загорелись желаниям обучаться в этом направлении и дальше работать с такими детьми. Очень хочется, чтобы они занимались футболом, ведь это дает не только физическое развитие, но и помогает работать в команде, заводить новых друзей.

- Рад получить такой опыт и новые знания. «Шахтер» регулярно организует для нас такие семинары, и это прекрасная возможность повышать свой тренерский уровень, - говорит Игорь Клацко, тренер-администратор проекта «Давай, играй!» во Львове. – Все дети очень талантливы и старательны, все они любят футбол. Их эмоции говорят сами за себя: это и счастье от игры, и радость от общения с другими детьми.

Если первый день семинара был полностью посвящен теоретической части, то два последующих отвели для практики: молодые наставники могли применить полученные знанию непосредственно в тренировочных сессиях с детьми.

Даниил, 12 лет:

- Очень люблю футбол – и смотреть, и особенно играть. Сегодня было очень интересно, ведь у меня еще никогда не было такой тренировки на настоящем футбольном поле. Тренеры подготовили для нас классные упражнения: понравилось играть в охотника, обводить фишки, бить по воротам.

Андрей, 10 лет:

- Я все время играю в футбол с друзьями на площадке во дворе. Думаю, у меня неплохо получается. Сегодня было весело и интересно, ведь с нами занимались самые настоящие тренеры. Хотелось бы еще поучаствовать в таких тренировках. Мне все понравилось!

Елена Гриб, представитель Всеукраинской общественной организации National Assembly of disabled people in Ukraine:

- Дети невероятно счастливы! Столько положительных эмоций они не получали, наверное, никогда. А для ребят с ментальными особенностями любой позитив – это очень важно и необходимо. После вчерашней тренировки мамы звонили и говорили, что не могут уложить детей спать, что они просят купить им футбольный мяч и водить на занятия, что готовы играть хоть каждый день. Такие инклюзивные тренинги – это и терапия, и психологическая разрядка, и заряд позитивных впечатлений, и возможность для родителей увидеть потенциал в своем ребенке.

Отметим, что для ФК «Шахтер» это уже четвертый совместный проект с The Football Club Social Alliance и UEFA Foundation for Children при поддержке UNICEF. В этот раз к партнерству также присоединилась общественная организация National Assembly of disabled people in Ukraine.