Заявка Марокко на проведение чемпионата мира по футболу может быть отклонена из-за запрета однополых браков

18:50, 17 апреля 2018
Футбол
142
ua-football.com

Причиной может послужить закон, запрещающий однополые браки в стране, сообщает Associated Press.

Согласно марокканским законам, за однополые связи нарушителям грозит тюремный срок от 6 месяцев до трех лет.

Читайте такжеФИФА начала расследование по факту расизма на товарищеском матче сборных России и Франции

Как отмечает источник, оргкомитет федерации футбола Марокко сознательно умолчал о существовании закона, когда подавал заявку в ФИФА.

ФИФА исключает возможность проводить турниры уровня чемпионата мира в странах, где имеют место преследования по различным признакам.

Если заявка Марокко будет отклонена, совместная заявка США, Канады и Мексики станет единственной, претендующей на проведение турнира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФИФА#однополые браки#Марокко