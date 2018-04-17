Заявка Марокко на проведение чемпионата мира по футболу может быть отклонена из-за запрета однополых браков

Согласно марокканским законам, за однополые связи нарушителям грозит тюремный срок от 6 месяцев до трех лет.

Заявка Марокко на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года может быть отклонена Международной федерацией футбола.

Причиной может послужить закон, запрещающий однополые браки в стране, сообщает Associated Press.

Согласно марокканским законам, за однополые связи нарушителям грозит тюремный срок от 6 месяцев до трех лет.

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Как отмечает источник, оргкомитет федерации футбола Марокко сознательно умолчал о существовании закона, когда подавал заявку в ФИФА.

ФИФА исключает возможность проводить турниры уровня чемпионата мира в странах, где имеют место преследования по различным признакам.

Если заявка Марокко будет отклонена, совместная заявка США, Канады и Мексики станет единственной, претендующей на проведение турнира.