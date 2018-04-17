Экс-игрок сборной Украины Нагорняк: "Ворскла" способна сыграть с "Шахтером", как это сделало "Динамо"

«Шахтеру», естественно, нужно побеждать - любая осечка может стать фатальной, отмечает Навгорняк.

Экс-игрок «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Сергей Нагорняк поделился своим мнением о предстоящем главном матче тура между «Шахтером» и «Ворсклой» - первой и третьей командами турнирной таблицы УПЛ.

Бывший игрок дал оценку предстоящему матчу в комментарии для Terrikon.com.

"Если смотреть на турнирную таблицу, матч действительно центральный. Играют первая и третья команды. Одни выиграли в последнем матче, а вторые - проиграли. Одни борются за третье место, другие - ведут борьбу за чемпионство. Для «Ворсклы» сейчас каждое набранное очко важно, ведь они - фавориты в борьбе за третье место. «Шахтеру», естественно, нужно побеждать - любая осечка может стать фатальной", - начал Нагорняк.

На замечание о том, что «Динамо» показало отличную игру в обороне в матче с «Шахтером» и последовавший вопрос, способна ли «Ворскла» сыграть так же, ответил: «Ворскла» способна, но есть разница в уровне футболистов. Я вам скажу, что в играх против сильных соперников ее видно. Посмотрите на отрыв в таблице – «Динамо» уровнем повыше, чем «Ворскла». Никто же не ожидал, что «Ворскла» так во втором тайме разберется с «Зарей». Игра была за шесть очков, полтавчане давно не демонстрировали такой игры. Обычно у них очень большие проблемы с содержанием. А вот с «Зарей» они здорово себя показали. То же самое может быть и с «Шахтером», тем более, что горняки неубедительно выглядели в матче против «Динамо». Я давно не помню такого «Шахтера».

А на мнение, что в матчах с «Вересом» и «Динамо» показалось, что у «Шахтера» игровой спад и, в свзи с этим, найдет ли команда свой внутренний катализатор до матча с «Ворсклой», заметил: "Команда должна морально восстановиться к матчу с «Ворсклой». На прошлой неделе одни команды психологически были не готовы. Это как «Реал» с «Ювентусом», «Барселона» с «Ромой»... Вот и «Шахтер» оказался к игре с «Динамо» не готов в психологическом плане. «Динамо» выиграло в первую очередь в психологическом плане. «Шахтер» не был готов к такому развитию событий. Настроиться во время игры практически невозможно".

На вопрос о том, что учитывая обострившуюся интригу и разницу между «Шахтером» и «Динамо» лишь в три очка, может ли «Динамо» дополнительно мотивировать Ворсклу финансовым фактором, бывший игрок заметил: "Не знаю, такой информации у меня нет. Нужно спросить у руководства «Динамо».

А на вопрос о том, могут ли контратаки «Ворсклы» в лице Ребенка и Коломойца быть главным оружием команды против «Шахтера», пояснил: "У «Ворсклы» главный козырь - командная игра. Сложно от кого-то ожидать подвигов, ведь сейчас у них нет ярко выраженного бомбардира. Если они победили «Зарю» командно, за счет стандартных положений... Да, ребята собраны опытные, молодежи нет. У всех зрелый футбольный возраст. Коломоец сейчас мало забивает, как для нападающего. Хотя, он отдал шикарную передачу на Сергийчука, что аж душа порадовалась. Понятно, что акцент будет на Коломойце, хотя впереди может выйти и тот же Сергийчук, более быстрый футболист. Это уже тренер будет решать".

"Феррейра и Тайсон - ключевые фигуры, в виду того, что на сегодняшний день у «Шахтера» альтернативы Факундо фактически нет. Никто не играет на его месте - Бланко Лещук и Фомин вообще не появляются. Скорее всего, выйдет Кайоде. Понятно, что игровой практики у него почти нет, но есть желание. Тайсона легче заменить - есть Дентиньо и другие бразильцы. К сожалению, ему в игре с «Динамо» не дали себя проявить, плюс имели место лишние эмоции", - подытожил Нагорняк.0

Матч «Шахтер» - «Ворскла» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 21 апреля. Билеты на игру можно купить тут или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.