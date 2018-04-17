Игрок "Шахтера" Бернард подписал контракт с "Бешикташем" - СМИ

Бразилец отказался от всех предложений "Шахтера" по продолжению контракта.

Бразильский хавбек «Шахтера» Бернард летом станет игроком турецкого «Бешикташа», сообщает сайт Fanatik.

По информации СМИ, Бернард уже подписал контракт с турецким клубом. Это 4-летнее соглашение с зарплатой 3,5 млн евро в год.

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«Бешикташ» видит в 25-летнем бразильце замену Талиске, права на которого принадлежат «Бенфике».

Контракт Бернарда с донецким клубом истекает этим летом. Он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Ранее Бернард отказался от всех предложений «Шахтера» по продлению контракта и дал понять, что не хочет оставаться в клубе.

Стоит отметить, что зимой контракт с "Бешикташем" подписал экс-защитник "Динамо" Домагой Вида, который покинул украинскую команду бесплатно.