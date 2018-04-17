Чемпион Англии "Ман Сити" подготовил крутое видео, посвященное украинцу Зинченко

16:42, 17 апреля 2018
Футбол
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&quot;Манчестер Сити&quot; подготовил оригинальные постеры, посвященные завоеванию золотых медалей в АПЛ / mancity.com

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Напомним, что "Манчестер Сити" досрочно завоевал титул победителя АПЛ в сезоне-2017/2018. За пять матчей до окончания чемпионата команда Хосепа Гвардиолы опережает "Манчестер Юнайтед", идущий на втором месте, на 16 очков.

По регламенту соревнований, для того, чтобы официально считаться чемпионом английской Премьер-лиги, футболисту команды-победительницы необходимо провести в турнире не менее пяти поединков. На счету Зинченко - семь встреч, сообщает сайт "Команда 1".

При этом, как информировал УНИАН, будущее Зинченко в Манчестере остается под вопросом.

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити