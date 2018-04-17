Чемпион Англии "Ман Сити" подготовил крутое видео, посвященное украинцу Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко сыграл 7 матчей в чемпионском сезоне в составе своего клуба.

Официальный сайт английского "Манчестер Сити" опубликовал видеоролики и плакаты для каждого футболиста команды, который получит медаль победителя английской Премьер-лиги сезона-2017/2018. В число 25-ти счастливчиков попал и футболист сборной Украины Александр Зинченко.

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Напомним, что "Манчестер Сити" досрочно завоевал титул победителя АПЛ в сезоне-2017/2018. За пять матчей до окончания чемпионата команда Хосепа Гвардиолы опережает "Манчестер Юнайтед", идущий на втором месте, на 16 очков.

По регламенту соревнований, для того, чтобы официально считаться чемпионом английской Премьер-лиги, футболисту команды-победительницы необходимо провести в турнире не менее пяти поединков. На счету Зинченко - семь встреч, сообщает сайт "Команда 1".

При этом, как информировал УНИАН, будущее Зинченко в Манчестере остается под вопросом.