На финал Лиги чемпионов в Киеве ожидают прибытие более 50 тысяч иностранцев - МВД

Большинство болельщиков будут приезжать в Украину неорганизованно.

На финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Киеве ожидается прибытие более 50 тысяч иностранных болельщиков.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, которого цитирует пресс-служба МВД.

Отмечается, что большинство болельщиков будут приезжать в Украину неорганизованно.

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"Начиная с 21 мая, руководителям всех главных управлений необходимо перевести деятельность ситуационных центров в чрезвычайный (внеплановый) режим работы. Отдельно фокусирую внимание на этом руководителей полиции приграничных регионов, поскольку около половины зарубежных болельщиков приедут с помощью наземных видов транспорта", - сообщил Яровой.

На период проведения финала Лиги чемпионов (26 мая) и финала женской Лиги чемпионов (24 мая), кроме сил полиции из Киева и других регионов, к охране общественного порядка привлекут около 3 тысяч бойцов Национальной гвардии.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что украинские правоохранители усилят уровень антитеррористических мероприятий на время проведения финального матча Лиги чемпионов с 18-го по 28 мая в Киеве.