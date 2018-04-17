Презентация трофея Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Мариуполе

Для жителей Мариуполя трофей будет продемонстрирован 22 апреля.

22 апреля в Мариуполе состоится презентация трофея Лиги чемпионов по футболу.

Об этом сообщил в Facebook глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

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Демонстрация кубка Лиги чемпионов УЕФА будет проходить 22 апреля с 16:00 до 19:00 на площади у Драматического театра. Увидеть трофей и сфотографироваться с ним сможет каждый желающий.

Напомним, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, а 24 мая на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского – финал женской Лиги чемпионов.

На прошлой неделе, как сообщал УНИАН, трофей Лиги чемпионов был торжественно передан Киеву.