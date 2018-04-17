Полиция предоставила охрану арбитру, который удалил Буффона в матче Лиги чемпионов

Майкл Оливер получает угрозы себе и своей семье.

Британская полиция предоставила охрану футбольному арбитру Майклу Оливеру после ряда угроз в его адрес лично, и его семье.

Оливер обслуживал ответный матч 1/4 финала ЛЧ Реал - Ювентус (1:3). После пенальти на последней минуте встречи и красной карточки Буффону рефери стали поступать сообщения о расправе над ним и его семьей, сообщает Isport со ссылкой на The Independent.

УЕФА осудил эти действия и предоставил арбитру поддержку.

«УЕФА решительно осуждает угрозы, поступающие в адрес арбитра Майкла Оливера и его семьи. Мы находимся в постоянном контакте с Майклом, готовы оказать ему поддержку.

Ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто недопустимо ведет себя в социальных сетях и за их пределами», – сказано в официальном заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.