Наставник "Шахтера" Фонсека стал кандидатом на пост главного тренера французского "Монако" - СМИ
12:57, 17 апреля 2018Футбол
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Главный тренер донецкого клуба может сменить Леонарду Жардима.
Фонсека может взглавить французскую команду / shakhtar.com
Португальский специалист Паулу Фонсека является одним из претендентов на пост главного тренера французского "Монако".
Главный тренер "Шахтера" может сменить Леонарду Жардима, сообщает Футбол 24 со ссылкой на mercato365.
"Монегаски" не хотят расставаться с бывшим наставником португальского "Спортинга" из Лиссабона, однако агент специалиста может найти ему лучший вариант.
Ранее сообщалось, что Жардим может возглавить лондонский "Арсенал" после длительной эпохи Арсена Венгера. Также он является кандидатом на пост главного тренера другого клуба из столицы Англии - "Челси".
В свою очередь, Фонсека пока не подписывает новый контракт с "горняками".
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