На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде забыли установить перегородки в туалете

Перегородки обещают поставить до начала турнира.

На стадионе "Волгоград-Арена", который будет принимать матчи чемпионата мира-2018 по футболу, забыли установить перегородки в туалете.

Снимок, который сегодня вызвал резонанс в интернете, был сделан во время строительства объекта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила представитель управления корпоративных коммуникаций группы компаний «Стройтрансгаз» Аля Першина.

«Да, это действительно фото со стадиона "Волгоград Арена". Фото уборной было сделано в тот момент, когда в ней еще не были установлены перегородки. Все женские и мужские уборные на стадионе предусматривают наличие перегородок и дверей в соответствии с принятыми нормами и требованиями, в чем скоро смогут убедиться гости стадиона, которые попадут на тестовые матчи».

21 апреля на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу, пройдёт первый тестовый матч, на котором «Ротор» сыграет с владивостокской командой «Луч-Энергия».