ФИФА начала расследование по факту расизма на товарищеском матче сборных России и Франции

Товарищеский матч сборной России по футболу против команды Франции состоялся 27 марта 2018 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) уведомила Российский футбольный союз (РФС) о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, сообщил Р-Спорт офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин.

"ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. В свою очередь РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам", - сказал Смертин.

"Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России. Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу", - добавил он.

Товарищеская встреча сборных России и Франции прошла 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой французов со счетом 3:1.

ФИФА сообщила, что собирает информацию о проявлениях расизма во время игры после того, как фотограф агентства Франс Пресс обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в тот момент, когда Усман Дембеле выполнял подачи с угловых.

Ранее сообщалось, что французские футболисты не заметили проявлений расизма в матче с россиянами.