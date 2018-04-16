Фанаты голландского "Аякса" остановили клубный автобус и потребовали отставки гендиректора клуба Ван дер Сара

15:58, 16 апреля 2018
Футбол
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Фанаты &quot;Аякса&quot; требуют уволить гендиректора клуба / twitter.com/Jarno_AT5

Команда из Амстердама без шансов проиграл ПСВ, который, таким образом, досрочно оформил чемпионский титул, сообщает SportArena.

По информации NOS.nl, после этого группа из 150 болельщиков перекрыла дорогу автобуcу с командой и начала стучать в окна, требуя генерального директора Эдвина Ван дер Сара. С ним к фанатам вышел также главный тренер Эрик тен Хаг.

Издание пишет, что фанаты требовали отставки Ван дер Сара, которого они обвиняют в плохой комплектации команды перед этим сезоном. После разговора на повышенных тонах автобус смог продолжить путь.

"Аякс" в текущем сезоне занимает 2-е место в Эредивизи, а также провалился в Европе – сперва команда проиграла в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов французской "Ницце", а затем - в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы - норвежскому "Русенборгу".

По ходу сезона Аяксиды уволили главного тренера Марселя Кайзера, которого сменил Эрик тен Хаг, но глобально на результаты команды это не повлияло.

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Теги: #провал Аякса