Медведь открыл матч чемпионата России по футболу и будет открывать ЧМ-2018 (видео)

14:56, 16 апреля 2018
Футбол
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Медведь Тима потренировался перед открытием ЧМ-2018 на матче ПФЛ / fc-angusht.ru/

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги между пятигорским Машуком-КМВ и назранским Ангуштом открыл дрессированный медведь Тима.

По словам диктора по стадиону, медведь также примет участие в открытии ЧМ-2018 в московских "Лужниках", сообщает Tou-Tube канал ФК "Ангушт".

Зверя сначала посадили и заставили хлопать, а потом дали в лапы футбольный мяч, чтобы тот передал его арбитру.

На этом выступление Тимы закончилось.

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Теги: #медведь#ЧМ-2018 в России