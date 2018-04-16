Медведь открыл матч чемпионата России по футболу и будет открывать ЧМ-2018 (видео)

В Пятигорске дрессированный медведь поучаствовали в игре "Машук" - "Ангушт".

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги между пятигорским Машуком-КМВ и назранским Ангуштом открыл дрессированный медведь Тима.

По словам диктора по стадиону, медведь также примет участие в открытии ЧМ-2018 в московских "Лужниках", сообщает Tou-Tube канал ФК "Ангушт".

Зверя сначала посадили и заставили хлопать, а потом дали в лапы футбольный мяч, чтобы тот передал его арбитру.

На этом выступление Тимы закончилось.