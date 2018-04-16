Медведь открыл матч чемпионата России по футболу и будет открывать ЧМ-2018 (видео)
14:56, 16 апреля 2018Футбол
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В Пятигорске дрессированный медведь поучаствовали в игре "Машук" - "Ангушт".
Медведь Тима потренировался перед открытием ЧМ-2018 на матче ПФЛ / fc-angusht.ru
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги между пятигорским Машуком-КМВ и назранским Ангуштом открыл дрессированный медведь Тима.
По словам диктора по стадиону, медведь также примет участие в открытии ЧМ-2018 в московских "Лужниках", сообщает Tou-Tube канал ФК "Ангушт".
Зверя сначала посадили и заставили хлопать, а потом дали в лапы футбольный мяч, чтобы тот передал его арбитру.
На этом выступление Тимы закончилось.
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