Полузащитник киевского "Динамо" Шепелев признан лучшим игроком 27-го тура Премьер-лиги
14:22, 16 апреля 2018Футбол
318
За него проголосовали все респонденты, за исключением одного.
Шепелев признан лучшим игроком тура / fcdynamo.kiev.ua
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 27 тура Чемпионата УПЛ.
По итогам голосования победу одержал полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев, сообщает официальный сайт УПЛ.
В матче с «Шахтером» он забил единственный мяч. И за него проголосовали все респонденты, кроме одного.
В состав экспертного совета УПЛ входят Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Олег Венглинский, Виктор Грачев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter