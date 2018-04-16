Полузащитник киевского "Динамо" Шепелев признан лучшим игроком 27-го тура Премьер-лиги

За него проголосовали все респонденты, за исключением одного.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 27 тура Чемпионата УПЛ.

По итогам голосования победу одержал полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев, сообщает официальный сайт УПЛ.

В матче с «Шахтером» он забил единственный мяч. И за него проголосовали все респонденты, кроме одного.

В состав экспертного совета УПЛ входят Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Олег Венглинский, Виктор Грачев.