Полузащитник киевского "Динамо" Шепелев признан лучшим игроком 27-го тура Премьер-лиги

14:22, 16 апреля 2018
Футбол
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Шепелев признан лучшим игроком тура / fcdynamo.kiev.ua

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 27 тура Чемпионата УПЛ.

По итогам голосования победу одержал полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев, сообщает официальный сайт УПЛ.

В матче с «Шахтером» он забил единственный мяч. И за него проголосовали все респонденты, кроме одного.

В состав экспертного совета УПЛ входят Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Олег Венглинский, Виктор Грачев.

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Теги: #УПЛ#Шахтер - Динамо