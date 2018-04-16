Фанат российского клуба бросил живого петуха в тренера

В Воронеже на футбольном матче произошел курьезный случай.

Во время матча 33-го тура российской ФНЛ «Факел» – «Луч-Энергия» (3:1) болельщик бросил живого петуха в сторону скамейки запасных гостей.

Это был фанат гостевого клуба из Владивостока, пробравшийся на центральный сектор, сообщает Sports.ru.

У тренера "Луча" Григоряна конфликт с болельщиками команды, которые на играх скандируют слово «петух» в его адрес и используют оскорбительные наклейки.

Григорян после игры не пришел на пресс-конференцию. Пресс-служба «Факела» сообщила, что 51-летний специалист почувствовал себя плохо.

«Сначала я думал, что все это недоразумение. Но потом, когда увидел, как в масштабах всей страны, так сказать, перемещаются эти люди из Владивостока, я понял, что все проплачивается. Кто-то это преднамеренно делает? Возможно. Тут два варианта: либо лично мои враги, которых я на Дальнем Востоке приобрел, либо через меня пытаются повлиять на новое руководство, потому что в «Луч-Энергию» планировались прийти другие руководители. Возможно, все вместе. У меня телефон завален видео и эсэмсэсками с реальными людьми, которые мне угрожают. Один до такой степени охренел, что сегодня организовал безобразие с петухом. Он за это 15 суток сядет. Это бывший лидер группировки, который переехал в Санкт-Петербург. Он всем этим руководит, он шлет в наглую СМС с оскорблениями и угрозами. Все до такой степени зашло, что никто себе этого не представляет.

Когда один из председателей по этике высказался, что господину Григоряну нужно думать о футболе, будут играть хорошо, то все забудется. Сразу на мой телефон (я поменял номер) посыпались сообщения: «Виктория», «Салют», «Победа». Он этим высказыванием дал зеленый свет на самый настоящий экстремизм. Они даже не изучили суть дела. Я даже не знаю, что делать, меня загнали в угол, но и жаловаться мне в этой ситуации особо не хочется. Мне говорят, что я лицо клуба и не имею права реагировать. Ну а кто, если не я? Я палец показать не могу, они на весь стадион орут, что я, ... [блин], петух. А что, непонятно никому, что значит петух? Ситуация очень критичная и безобразная», – рассказал Григорян.